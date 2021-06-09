Bitcoin'i yasal para birimi haline dönüştüren ilk ülke El Salvador oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke oldu. Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından konu hakkında görüş görüşlerini paylaştı ve detayları aktardı.

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bitcoin'in ülkede yasal hale gelmesini tarihi bir karar olarak değerlendirdi.

Bukele, "Bitcoin yasası, az önce nitelikli çoğunluk tarafından kabul edildi. Tarihi bir gün" ifadesini kullandı.

Böylece El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

Bukele, nüfusun yüzde 70'inin finansal hizmetlere erişiminin olmadığını, kripto para birimi sayesinde banka hesabı olmayan nüfusun finansal olanaklara sahip olacağını söyledi.

Ülkede tartışmalara neden olan karar sosyal medyada çoğunluk tarafından destek bulurken, önemli bir kitle ise yasaya temkinli yaklaşıyor.

Devlet Başkanı Bukele, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, Bitcoin önerisinin ülkede yasalaşması halinde El Salvador'un dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşeceğini belirtmişti. Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.

Özgür Demirtaş detayları aktardı

Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından konu hakkında şunları paylaştı:

- Sevgili arkadaşlar... Size önemli bir gelişme hakkında bilgi vermek istiyorum. Basit dilde yazacağım. Dün çok önemli bir gelişme oldu. El Salvador, Bitcoin'i resmen tanıdı. Bitcoin, artık ülkedeki her türlü alışverişte kullanılabilecek. Bu konu niye önemli ve detaylar neler?

- Bu konu önemli çünkü ilk defa gelişmekte olan bir ülke Bitcoin'i resmen tanımış oluyor. Artık ülkedeki her türlü mal ve hizmet, Bitcoin cinsinden alınıp satılabilecek. Hatta her hangi bir işletme, 'Ben Bitcoin kabul etmiyorum' diyemeyecek.

- Diyeceksiniz ki: 'Ya işletme Bitcoin kabul etmek istemezse, öyle bir risk almak istemezse ne olacak?' Bu durumda El Salvador devletine Bitcoin'i anlık olarak verip karşılığında dolar alabilecek. Bu muazzam bir gelişme. Zira El Salvador'un resmi para birimi Amerika doları idi.

- El Salvador Başkanı'nın (Nayip Bukele) katıldığı 20 bin kişilik Twitter Spaces konuşmasını canlı dinleme imkanım oldu. Oylamayı da canlı takip etmiş oldum. Oylama 84 oydan 62'sinin lehte oy kullanması ile mutlak çoğunlukla senatolarından geçti.

- Çok önemli detaylar var. Hazırlıklar 90 gün sürecek. Bu sürede El Salvador başlangıç olarak 150 milyon dolarlık bir ana fon kuracak. Bu fonda para BTC değil dolar olarak tutulacak.

- Bu fonun amacı şu. Diyelim ki El Salvador'da domates satıyorsunuz. Biri sizden 100 dolarlık domates almak istedi. Ve ödemeyi ise dolar değil Bitcoin cinsinden yapmak istedi. Siz ödemeyi Bitcoin olarak kabul etmek zorunda olacaksınız. Ama bunu cüzdanınızda Bitcoin olarak taşımak istemezseniz o zaman 150 milyon dolarlık fon kullanılarak Bitcoinleriniz alınıp sattığınız malın sattığınız fiyatı kadar dolar alacaksınız. Bu sırada Bitcoin değeri artarsa siz hala 100 dolar alıyor olacaksınız. Eğer malınızı sattıktan sonra Bitcoin alıp tutmak isterseniz o zaman o da sizin kararınız olmuş olacak.

- Bitmedi! 3 tane Bitcoin karşılığında El Salvador'da oturma ve yaşama hakkına da sahip oluyor olacaksınız. Nayip Bukele'nin söylediğine göre; Blockchain üzerinden teknoloji geliştiren firmalara ileride daha da fazla destek verilecek.

- Yine bitmedi! El Salvador, volkanları ile ünlüymüş. Konuşmasında Başkan zaten söylemişti. Ama az önce de detayları verdiğine göre; El Salvador, Jeotermal enerji kullanarak Bitcoin madenciliği yapmanın da önünü açıyor.

- El Salvador gibi küçük bir ülkeye bunun desteği olacaktır. Her şeyden önce bu konuda ilk olmaları nedeni ile tüm basının dikkatini çektiler. Kesinlikle turist sayılarında artış olacaktır. Ayrıca madencilikten ciddi gelir elde edebilirler.