BioNTech aşısının 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemeleri başladı

ABD'li Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech'in ortaklığında geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemelerinin başladığı duyuruldu. Ancak ebeveynler ve doktorlar, tüm Kovid-19 ölümlerinin sadece yüzde 0,1'ini oluşturduğu için çocukları aşılayıp aşılamama konusunda tartışmaya devam ediyor.

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ABD'de Pfizer/BioNTech aşısının 12 ile 15 yaş arası ergenler için aşının onaylanmasından sadece birkaç hafta sonra şimdi de daha küçük çocuklar üzerinde dozların güvenlik ve etkinliğini test ediliyor.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada; üçüncü aşama testler için ABD'nin 26 eyaletinde, Finlandiya, Polonya ve İspanya'da yer alan 100 araştırma merkezine yaklaşık 4 bin 500 çocuğun kaydedileceği ifade edildi. 6 aydan 4 yaşına kadar olan çocuklar için de aşının testlerinin erken aşamada devam ettiği belirtildi.

Ancak ebeveynler ve doktorlar, tüm Kovid-19 ölümlerinin sadece yüzde 0,1'ini oluşturduğu için çocukları aşılayıp aşılamama konusunda tartışıyorlar.

mRNA aşısının 5-11 yaş arasında güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmasının ardından kısa bir süre sonra onaylanacak. Araştırmacılar, 2021'in ikinci yarısında denemeden veri almayı umduklarını bildirdi.