BIST 1.449
DOLAR 8,59
EURO 10,47
ALTIN 521,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de karısı kaybolan adam vahşetle sarsıldı! Yeğeni öldürmüş

Kocaeli'de karısı kaybolan adam vahşetle sarsıldı! Yeğeni öldürmüş

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde dini nikahlı eşi H.B. tarafından iki gün önce kayıp ilanı verilen 44 yaşındaki kadının, akıbeti korkunç çıktı. Kanlı ve çamurlu kıyafetlerle evinde yakalanan H.B.'nin yeğeni vahşeti itiraf etti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre iki gün önce Gölcük Hisareyn’deki evine gelen H.B., dini nikahlı eşi Şengül G.’nin (44) evde olmadığını görünce bir süre eşini aradı. Uzun süren aramaların ardından eşini bulamayan H.B., polis ekiplerine giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından inceleme Başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül G.’nin son görüştüğünü belirlediği eşinin yeğeni Ömer B.’yi (32) gözaltına aldı.

Ömer B., iddiaya göre, amcası H.B.'nin dini nikahla birlikte olduğu Şengül Güler’i evde yalnızken kolu, boynu ve kulağındaki altın takıları almak için eşarpla boğarak öldürdü. Altınları alan Ömer B., Güler’in cansız bedenini de otomobilin bagajında yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yazlık Mezarlığı’na götürdü. Ömer B., mezarlığın yanında bulunan ormanlık alanda çukur açıp, Güler’in cesedini gömdü. 

Operasyon düzenleyen ekipler, Ömer B.’yi Gebze ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Ömer B.'nin evinde yapılan aramada, çamurlu ve kanlı kıyafetler de bulundu. Ömer B., emniyetteki ifadesinde, cinayeti itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi.

Polis, dün akşam, ormanlık alanda toprağı kazarak, Şengül Güler’in cansız bedenini çukurdan çıkardı. Güler’in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Ömer B., emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sedat Peker'in kaldığı otel ifşa oldu! Sedat Peker videolar gecikir deyip toplandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
BioNTech aşısının 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemeleri başladı
Türkiye 9 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Ali Koç: Yabancı hoca konusuna odaklandık
Başkan Erdoğan: FETÖ'nün çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir
Hindistan'da kara mantar kabusu koronavirüsü unutturdu
Donald Trump: Daha fazla ülke Twitter ve Facebook'u yasaklamalı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye açıklaması
Letonya'dan açık çağrı: Türkiye isterse memnuniyetle karşılarız
Yorumlar 6 yorum