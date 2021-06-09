İcra ve İflas Kanunu sil başkan değişti!

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

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TBMM Genel Kurulunda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklifin birinci bölümü üzerine söz alan HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın son açıklamalarına yönelik, "Hangi iktidar olursa olsun her zaman Ahmet'i susturmak için cezaevlerine attı. Ama Ahmet Şık hiçbir zaman susmadı. Bugün de sizin tehditlerinize, baskınıza boyun eğmeyecek. O çünkü bu ülkenin geleceği, aydınlık günleri için çalışan bir insan." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sadece bankaların ve finans odaklarının kayırıldığı bir icra hukuk sisteminin halkı sefalete sürükleyeceğini belirterek, "Alacaklının, borçlunun, üçüncü şahısların menfaatlerini uzlaştırmayan İcra, toplumsal barışı sağlayamaz." dedi.

Çiftçinin bankalara borcunun 146,6 milyar dolar olduğunu dile getiren Antmen, "Eğer siz, Kanun gereği gayrisafi milli hasılanın yüzde birini çiftçiye vermek zorundayız ya bunu verseniz, çiftçinin borcu kalmayacak. Bunu vermiyorsunuz, Demirören Holding, Ziraat Bankasından aldığı kredinin şu ana kadar ne kadarını ödedi? Faiz ödemesi yapıldı mı?" diye sordu.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Kanun Teklifi'ndeki konkordato kurumuyla ilgili düzenlemelere işaret ederek, "Teklifle alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesi azami derecede korunmuş, konkordatonun daha etkin, daha verimli uygulanması için, ticari hayatın daha uygun bir zeminde yürütülmesi için değişiklikler hedeflenmiştir." ifadelerini kullandı.

Konkordato hukukunun başarıyla uygulandığını kaydeden Arslan, bu süreçte ülke ekonomisine güç katan, istihdam sağlayan birçok işletmenin bu uygulamayla iflasın eşiğinden döndüğünü, faaliyetine devam ettiğini anlattı.

Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yapılan konuşmalar sırasında işçi alacakları ile ilgili tereddütlerden bahsedildiğini belirterek, "İşçi alacakları ödenmeden veya teminata bağlanmadan konkordato tasdik edilemez." dedi.

Yıllardır bunun böyle uygulandığını dile getiren Tunç, "Kanundaki düzenleme de bu şekilde. Komiserler de Ticaret Mahkemesi hakimleri de işçi alacakları konusunda hassas olacaklardır. Çünkü bu Meclis görüşmeleri sırasında ifade edilen hususlar belki uygulamada tereddüde yol açabilir. O nedenle tekrar özetlemek gerekirse işçi alacakları İcra ve İflas Kanunu'nun 294'üncü maddesi uyarınca konkordatoya tabi olmayıp, konkordato geçici veya kesin mühleti içinde de icra takibi yapabildikleri gibi daha önce başlamış olan icra takiplerine de devam edip alacaklarını tahsil edebileceklerdir. Ayrıca İcra ve İflas Kanunu 206'ıncı maddesine göre bu alacaklar imtiyazlı alacak olduğundan aynı Kanun'un 305'inci maddesi gereğince işçi alacakları yeterli teminat altına alınmamışsa konkordato tasdik edilmeyecektir." bilgisini verdi.

Konkordato komiserinin onayıyla akdedilmiş işçi hizmet sözleşmesi ve herhangi bir mal ve hizmet alımı sözleşmesinin de bu kurala tabi olacağını kaydeden Tunç, "Sadece kredi alacaklarına öncelik verilerek, diğer alacakların, özellikle işçi alacaklarının önüne geçiriliyor" şeklindeki değerlendirmelere de katılmadığını ifade etti.