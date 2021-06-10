BIST 1.452
DOLAR 8,56
EURO 10,43
ALTIN 517,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de korku dolu anlar! Servis midibüsü mobilya mağazasına girdi: 12 yaralı

İzmir'de korku dolu anlar! Servis midibüsü mobilya mağazasına girdi: 12 yaralı

İZMİR'de gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine götüren servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mobilya mağazasına daldı. Kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. 

Abone ol

Buca'da gece yarısı bir fabrika çalışan 16-24 vardiyasından çıkan işçileri taşıyan Mustafa Pakdemirli yönetimindeki 35 S 87139 plakalı servis midibüsü, Karabağlar'dan Buca yönüne giderken kontrolden çıktı. Sürücü Pakdemirli'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs kaldırıma çıkarak, mobilya mağazasına girdi. Mağaza ve binada hasara neden olan midibüste bulunan 11 işçi ile şoför Pakdemirli yaralandı.

Bina sakinleri deprem korkusuyla yataklarından kalktı

Bu sırada çarpışmanın şiddetiyle binada oturanlar ise yaşanan sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu zannederek yatakların kalktı. Kaza olduğunu anlayan apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada evlerinden çıkan bina sakinleri yaralıları midibüsten çıkardı. Olay yerine gelen polisler kaza yerine güvenlik şeridi çekti. ilk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılardan 4'ü Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, 2 kişi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2 kişi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesine, 1 kişi Dokuz Eylül Hastanesi ve 3 kişi ise Buca Seyfi Demirsay Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.  Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Koruya komşu Nişantaşı'nda Sağlıklı Evler
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Vladimir Putin: Amerikan füzeleri Moskova'ya 7 dakikada düşer
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO öncesi S-400 açıklaması
İcra ve İflas Kanunu sil başkan değişti!
Kulüpler Birliği'nden, Tahkim Kurulu'na flaş başvuru!
Antony Blinken: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkese 3. doz aşı yapılmasını önermiyorum
Aşılamada perşembe günü 45 yaş 14 Haziran 2021'de 40 yaş başlıyor
Kocaeli'de karısı kaybolan adam vahşetle sarsıldı! Yeğeni öldürmüş
Yorumlar