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TFF'den transfer dönemi tarihlerinde değişik

Anadolu Ajansı
TFF'den transfer dönemi tarihlerinde değişik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemi tarihlerinde değişik yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulu, şu kararları aldı:

1- Kovid-19 pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2- Kovid-19 pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebiyle takım harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.

3- Takım harcama limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve yüzde 100 oranları kullanılacaktır.

4- Kovid-19 pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı yüzde 25 olarak kabul edilmiştir.

5- 2021-2022 futbol sezonu birinci ve ikinci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır.

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