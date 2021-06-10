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Galatasaray, Ekrem Memnun ile sözleşme yeniledi

Galatasaray, Ekrem Memnun ile sözleşme yeniledi

 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ekrem Memnun ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

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Galatasaray, Ekrem Memnun ile yola devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında başantrenörlük görevine getirilen Ekrem Memnun, gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımın başında olacak. Deneyimli teknik adam, 2014 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile Kadınlar Euroleague Şampiyonluğu yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonu 11 galibiyet 19 mağlubiyet ile 14'üncü sırada tamamlamıştı.

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