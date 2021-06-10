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Deniz Işın kaç yaşında kimdir Deniz Işın oynadığı diziler hangisi?

Deniz Işın kaç yaşında kimdir Deniz Işın oynadığı diziler hangisi?

Son olarak Masumiyet'te rol alan genç oyuncu Deniz Işın'ın yeni dizisi belli oldu. Exxen'de yeni bölümleri yayınlanacak olan Leyla İle Mecnun'da Leyla'yı oynayacak olan Deniz Işın merak konusu oldu. Peki kimdir Deniz Işın kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı? İşte Deniz Işın'ın boyu ve kilosu...

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Exxen'de yeni bölüm çekimleri başlayan efsane dizi Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı güzel oyuncu Deniz Işın oldu. Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Deniz Işın'ın hayatı da merak edildi. 29 yaşında olan Deniz Işın dizi kariyerine ilk Her Yerde Sen dizisi ile başladı. 

Deniz Işın kimdir: Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Deniz Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı, "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer aldı. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandırdı. Oyuncu 1.69 boyundadır.

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