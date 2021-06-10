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ORC Cumhurbaşkanlığı anketinde fark attı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa ne olur?

ORC Cumhurbaşkanlığı anketinde fark attı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa ne olur?

Sosyal medya üzerinden yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attı.

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ORC Araştırma, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışması durumunda kimin kazanacağı sorusunun cevabını aradı. 

Twitter'dan yapılan ve 65 bin 333 kişinin oy kullandığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy alırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu yüzde 17, 9'da kaldı.

Türkiye'de erken seçim tartışmaları devam ederken, iktidar cephesi, muhalefetten gelen erken seçim talebine olumsuz bakıyor. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Partili siyasetçiler, Türkiye'de bir sonraki seçimin 2023 yılında gerçekleştirileceğini kaydediyor.

Erdoğan fark attı

ORC Araştırma tarafından yayınlanan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71, 8 oy alırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu yüzde 17, 9'da kaldı. Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 2,6 olurken, oy kullanmam diyenlerin oranı ise yüzde 7,8 oldu. Ankette en fazla dikkat çeken detay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oyun yüksekliğiyle, oy kullanmam diyenlerin yer aldığı grubun yüksekliği oldu.

Belediye Başkanlarının performansları

Ankette Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarının da beğenilip beğenilmediği soruldu. Katılımcıların yüzde 23'ü İmamoğlu'nu beğendiğini söylerken, Mansur Yavaş'ı beğendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 18'de kaldı.

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