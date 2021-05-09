Aksoy Araştırma anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı öne geçti en önemli sorun pahalılık
AKSOY Araştırma'nın Türkiye Monitörü anketine göre Millet ittifakı Cumhur ittifakının önüne geçti. Vatanda ön önemli sorun olarak ekonomiyi söylerken, ekonomideki en önemli sorun ise hayat pahalılığı ve işsizlik çıktı... İşte anketten çarpıcı sonuçlar...
Aksoy Araştırma tarafından haftalık yapılan ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu üzerine katılımcıların yüzde 16,7’si ‘kararsız olduğunu’, ‘belirtmek istemediğini’ ve ‘oy kullanmayı düşünmediğini’ söyledi.
Kararsızlar dağıtıldığında çıkan oylar şöyle: AK Parti yüzde 32.7, CHP yüzde 26.1, İYİ Parti yüzde 12.6, MHP 10.2, HDP 10.1, DEVA Partisi 2.4, Saadet Partisi 1.3 ve Gelecek Partisi 1.9. Bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 42.9 çıkarken, Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 38.7 seviyesinde görüldü.
Araştırmada, katılımcıların olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihleri ikili kombinasyon olarak soruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranına ulaşan siyasetçi yüzde 47,9 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Erdoğan'ın oyu 35.7 olarak ölçüldü.
Erdoğan’a karşı daha yüksek oy oranına ulaşan bir diğer isim yüzde 45,5 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Erdoğan'ın oyunun ise yüzde 36 olduğu görüldü.