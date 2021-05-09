Aksoy Araştırma anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı öne geçti en önemli sorun pahalılık

Aksoy Araştırma tarafından haftalık yapılan ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu üzerine katılımcıların yüzde 16,7’si ‘kararsız olduğunu’, ‘belirtmek istemediğini’ ve ‘oy kullanmayı düşünmediğini’ söyledi.