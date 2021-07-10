Şenol Mert: Yurt dışında ülkemi gururla temsil ediyorum

Londra’nın gözde semtlerinden biri olan Marylebone da hizmet veren Shenol Hair müşterilerine birbirinden farklı hizmet imkanları sunuyor.

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Keratin - Kaşmir bakımından, saç kaynaklarına, Balyajlardan, röflelere kadar hizmet sunan Shenol Hair, Yenilikçi yaklaşımları, trend yaratan tasarımları ile müşterilerini büyülemeye devam ediyor.

Shenol Hair’in kurucusu olan Şenol Mert “Dünya çapında profesyonel ürün markaları ile hizmet sunduğumuz salonumuzda, amaç tüm müşterilerin kendilerini bir yıldız gibi hissetmelerini sağlamak ve bizi yakından tanımak isteyenler ise sosyal medya hesabımız dan bizleri takip edebilirler ve yeni tasarımlarımızı görebilirler” dedi.

'Yurt dışında ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğim'

Yaptıkları hizmetler hakkında detaylı bilgileri ve ücretleri sitesinden paylaşan Shenol Hair, ayrıca randevu sistemi ile müşterilerinin zaman kaybetmeksizin hizmet alabilmelerine de imkan sağlıyor. Pek çok ünlü kişiyi ağırlayıp, hizmet veren Şenol Mert, yurt dışında ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.