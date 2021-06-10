Gaziantep’te, 657 polisle uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

GAZİANTEP'te, 657 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 mahallede düzenlenen ve 9 saat süren hava destekli operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 657 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik Yeditepe, Güeykent, Binevler, 75. Yıl ve Kolejtepe mahallelerini kapsayan 'Narko Şahin-27 Operasyonu'nu düzenledi.

Özel harekat ekipleri dahil 657 polisin katıldığı operasyonda, narkotik köpekler de kullanıldı. Havadan helikopter ve dronla desteklenen operasyonda, giriş ve çıkışlara kapatılan mahallelerdeki sokaklar, ablukaya alınarak, şüpheli tüm araç ve kişiler de arandı. Şüphelilere ait 27 adrese düzenlenen baskınlarda; 1 kilo 835 gram metamfetamin, 1 kilo 120 gram bonzai, 800 gram esrar, 120 gram eroin, 255 kök kenevir, 170 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Bazı evlere kapıları koçbaşı ile kırılarak girilen operasyonda 24 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, 786 araç ile 2 bin 802 kişinin üst aramasını da gerçekleştirdi. Operasyon 9 saat sürerken, emniyete götürülen 24 şüphelinin 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından sorgusuna başlandı.