10 Haziran güneş tutulması saat kaçta nereden izlenecek?

2021 yılının en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Güneş tutulması bugün yani 10 Haziran perşembe günü saat 13.53'te gerçekleşecek. Peki görsel bir şölen yaşatacak olan güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta Türkiye'den görünecek?

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2021 yılının en önemli gök yüzü olaylarından biri olan güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Dünya üzerinde birçok ülkeye görsel şölen yaşatacak olan ateş çemberi güneş tutulması saat 13.53'te izlenecek. Peki güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta Türkiye'den izlenecek?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın gerçekleşeceği tarih açıklandı. Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayı olan aynı zamanda bu yılın ilk Güneş tutulması Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu. Haziran ayının 10’unda, Perşembe günü saat 13.53 ‘te halkalı Güneş tutulması gerçekleşecek.

Tutulma, Kanada’nın kuzeyi, Grönland, Rusyanın kuzey doğusu Parçalı Tutulma:Kuzey Amerika’nın kuzeyi, Atlas okyanusu’nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek. Yani Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

2021'de 4 tutulma

2021 yılında dünyada gerçekleşecek ama Türkiye'den gözlenemeyecek tutulmalar ve gözlenebilecekleri kıtalar şöyle listelendi:

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

Ateş çemberi güneş tutulması nasıl olur: Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.

Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.