Hacettepe Üniversitesi'nin araştırması! Koronavirüs tedavisinin maliyeti belli oldu

Koronavirüs salgınının tedavi bilançosu da ortaya çıkmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre; virüs tedavisi gören bir hastanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na maliyeti günlük 4 bin 500 lira.

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Koronavirüs salgını hem sağlığı hem de ekonomiyi etkiledi. 5 milyonun üzerinde hasta tedavi alırken, 48 bin 341 kişi yaşamını yitirdi. Salgının tedavi faturası da ağır oldu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Çalışkan salgının ekonomik etkilerini araştırdı.

"Mart 2020'den beri tedavi görenlerin maliyeti 10-11 milyar lira"

Çalışkan, "COVID tedavisi gören bir hastanın günlük tedavi maliyeti 4 bin 500 civarında. Kamu bütçesine COVID nedeniyle tedavi gören hastaların yükünü de yaklaşık 10-11 milyar lira olarak bulduk" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri üzerinden yapılan araştırmaya göre salgın döneminde virüs dışındaki rahatsızlıklar için hastaneye gidişler azaldı.

Hastanelere başvurular azaldı

Çalışkan, özellikle kamu hastanelerinin COVID tedavilerine yoğunlaşması nedeniyle kamu ve üniversite hastanelerine başvuruların yaklaşık yüzde 35 azaldığını söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık ise şunları söyledi:

"Kronik hastalıkların başvurularında önemli ölçüde azalma oldu. Bu tabii kronik hastalığı olan vakalara müdahaleyi geciktirdi. Bu geciktirmenin ilerki dönemlerde hastalık yükünü artıracağını ekonomik maliyetini artıracağını şimdiden görmek mümkün."

Vitamin kullanımında artış oldu

TRTHaber'de yer alan habere göre Balık, yapılan araştırmaya göre antibiyotik kullanımının düştüğünü, vitamin kullanımının ise arttığını vurguladı:

"Antibiyotiklerin oranında yüzde 25-30’lar civarında azalış oldu. D Vitamini, çinko, C Vitamini gibi minerallerle bazı bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen gıda takviyelerine aşırı bir yöneliş oldu."