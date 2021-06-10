Güneş tutulması etkileri Koç 2021 neler bekliyor?

Bugün gök yüzü olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşecek. Ateş çemberi güneş tutulması saat 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Koç burcu ve yükseleni Koç olan vatandaşları neler bekliyor?

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Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan güneş tutulması bugün 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan ateş çemberi güneş tutulmasının burçlara olan etkisi de birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Olayların etkisinin zamana yayıldığı güneş tutulmasının Koç burçlarına olan etkisi nedir, Koç ve yükseleni Koç olanları ateş çemberi güneş tutulmasında neler bekliyor?

Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 7-13 Haziran, 9-15 Eylül, 6-12 Mart ve 7-13 Aralık doğumlular ile doğum haritalarında 19 derece İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.

Koç ve yükselen Koç burcunun etkileri: 10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nda ilişkilere dikkat etmelisiniz sevgili Koç burçları... Alınganlıklar, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, ufak tefek konuların büyüyerek tartışmaya dönüşebilir. Aniden parlamamaya ve bir şey söylemeden önce oturup düşünmenizde fayda var. Ayrıca imza ettiğiniz yerlere dikkat etmeli, bankacılık ve finans işlerini aceleye getirmemelisiniz.