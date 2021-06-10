Güneş tutulması aslan burcuna etkileri neler 2021

Bugün gök yüzü olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşecek. Ateş çemberi güneş tutulması saat 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Aslan burcu ve yükseleni Aslan olan vatandaşları neler bekliyor?

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Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan güneş tutulması bugün 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan ateş çemberi güneş tutulmasının burçlara olan etkisi de birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Olayların etkisinin zamana yayıldığı güneş tutulmasının Aslan burçlarına olan etkisi nedir, Aslan ve yükseleni Aslan olanları ateş çemberi güneş tutulmasında neler bekliyor?

Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 7-13 Haziran, 9-15 Eylül, 6-12 Mart ve 7-13 Aralık doğumlular ile doğum haritalarında 19 derece İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.

Aslan ve yükselen Aslan burcunun etkileri:

10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nda iletişimsel problemlere, yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Aslan burçları... Eğer darıldığınız, gücendiğiniz bir durum varsa net bir şekilde karşınızdakine belirtmenizde fayda var. Çünkü birbirinizi yanlış anlama olasılığınız yüksek. Tutulma zamanı arkadaşlık ilişkilerinde daha ılımlı olmanızı tavsiye ederiz.