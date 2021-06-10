Boğa burcu güneş tutulması etkileri neler bekliyor?

Bugün gök yüzü olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşecek. Ateş çemberi güneş tutulması saat 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Boğa burcu ve yükseleni Boğa olan vatandaşları neler bekliyor?

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Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan güneş tutulması bugün 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan ateş çemberi güneş tutulmasının burçlara olan etkisi de birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Olayların etkisinin zamana yayıldığı güneş tutulmasının Boğa burçlarına olan etkisi nedir, Boğa ve yükseleni Boğa olanları ateş çemberi güneş tutulmasında neler bekliyor?

Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 7-13 Haziran, 9-15 Eylül, 6-12 Mart ve 7-13 Aralık doğumlular ile doğum haritalarında 19 derece İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.

Boğa ve yükselen Boğa burcunun etkileri:

10 Haziran'daki Güneş Tutulması, para konularını tetikliyor sevgili Boğa burçları... Ani şekilde bir yerden para gelebileceği gibi yatırımlarınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Finans konularında yanlış kararlar alma potansiyeliniz bulunuyor. Dikkat! Bu dönemi daha sakin ve risksiz şekilde geçirirseniz tutulma sonrası şanslı etkilerle karşılaşabilirsiniz.