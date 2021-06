Güneş tutulması yengeç burcuna etkileri neler 2021

Bugün gök yüzü olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşecek. Ateş çemberi güneş tutulması saat 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olan vatandaşları neler bekliyor?

Abone ol

Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan güneş tutulması bugün 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan ateş çemberi güneş tutulmasının burçlara olan etkisi de birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Olayların etkisinin zamana yayıldığı güneş tutulmasının Yengeç burçlarına olan etkisi nedir, Yengeç ve yükseleni Yengeç olanları ateş çemberi güneş tutulmasında neler bekliyor?

Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 7-13 Haziran, 9-15 Eylül, 6-12 Mart ve 7-13 Aralık doğumlular ile doğum haritalarında 19 derece İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.

Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun etkileri:

10 Haziran'daki Güneş Tutulması'nda aldanmalara açık olabilirsiniz sevgili Yengeç burçları... Karşınızdakine her zaman güvenen bir yapınız var ancak çevrenizdekiler bu durumdan faydalanmak isteyebilir. Tutulma zamanı her söylenene inanmamalı ve her şeyi kabullenmemelisiniz.