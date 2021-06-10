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Güneş tutulması etkileri ikizler 2021 neler bekliyor?

Güneş tutulması etkileri ikizler 2021 neler bekliyor?

Bugün gök yüzü olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşecek. Ateş çemberi güneş tutulması saat 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? İkizler burcu ve yükseleni İkizler olan vatandaşları neler bekliyor?

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Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan güneş tutulması bugün 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan ateş çemberi güneş tutulmasının burçlara olan etkisi de birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Olayların etkisinin zamana yayıldığı güneş tutulmasının İkizler burçlarına olan etkisi nedir, İkizler ve yükseleni İkizler olanları ateş çemberi güneş tutulmasında neler bekliyor?

Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 7-13 Haziran, 9-15 Eylül, 6-12 Mart ve 7-13 Aralık doğumlular ile doğum haritalarında 19 derece İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.

İkizler ve yükselen İkizler burcunun etkileri: Burcunuzda meydana gelecek Güneş Tutulması, karar vermenizi zorlaştırabilir sevgili İkizler burçları... Fikir değişiklikleri, kafa karışıklıkları önünüzü görmenizi zorlaştırabilir. Bu nedenle tutulmanın etkisi bittikten sonra plan ve projelerinizi başlatmanızda, önemli kararlarınızı ay sonuna ertelemenizde fayda var. 

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