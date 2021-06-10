Güneş tutulması Başak burcuna etkileri neler 2021

Bugün gök yüzü olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşecek. Ateş çemberi güneş tutulması saat 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Başak burcu ve yükseleni Başak olan vatandaşları neler bekliyor?

Abone ol

Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan güneş tutulması bugün 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan ateş çemberi güneş tutulmasının burçlara olan etkisi de birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Olayların etkisinin zamana yayıldığı güneş tutulmasının Yengeç burçlarına olan etkisi nedir, Başak ve yükseleni Başak olanları ateş çemberi güneş tutulmasında neler bekliyor?

Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 7-13 Haziran, 9-15 Eylül, 6-12 Mart ve 7-13 Aralık doğumlular ile doğum haritalarında 19 derece İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.

Başak ve yükselen Başak burcunun etkileri:

10 Haziran'daki Güneş Tutulması en çok kariyer konularınızı etkiliyor sevgili Başak burçları... Çalışma hayatınızda kendinizi bitkin ve yorgun hissedebilir ve kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Bu dönem kendinizi verimli hissedemiyorsanız hiç üzülmeyin ve sadece sabredin. Çünkü tutulmanın etkileri bittikten sonra dönüşünüz muhteşem olacak