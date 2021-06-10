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17,6 milyon takipçili TikTok fenomeni maymun George hayatını kaybetti

17,6 milyon takipçili TikTok fenomeni maymun George hayatını kaybetti

TikTok’ta 17.6 milyon takipçisi olan ünlü maymun George, rutin diş kontrolü sırasında yapılan anestezi sonrası yaşadığı komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetti.

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Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladığı videolarla 17,6 milyon takipçiye ulaşan ünlü maymun George’un hayatını kaybettiği açıklandı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, TikTok yıldızı George'un rutin bir diş kontrolü sırasında aldığı anestezi sonrası yaşadığı komplikasyon sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan George’un ailesi yayınladıkları TikTok videosunda “Yıkıcı haberlerimiz var” yazarak haberi duyurdu.

Rutin dış kontrolüne gitmişti

Yayınlanan videoda, "George dişlerini rutin olarak kontrol ettirmek için veterinere gitti. Bu sırada anestezi ile ilgili komplikasyonlar yaşandı ve hayatı için uzun bir mücadele başladı” denirken “7 Haziran saat 16.00'da Georgie vefat etti. O, her şey karanlık göründüğünde gelen bir ışıktı” ifadeleri kullanıldı.

12 yaşındaydı

12 yaşındaki maymuna dünyanın dört bir yanından oyuncak ve yiyecek gönderilirken George’un bu hediye ve yiyecekleri kamera önünde açtığı videolar takipçileri tarafından beğeniyle takip edilmişti.

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