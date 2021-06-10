Ata tohumunu tanesi bin dolardan yurt dışına satacaktı! İzmir'de suçüstü yakalandı

İZMİR'in Selçuk ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık buğdayı tanesi bin dolardan yurt dışına satmak isteyen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'in Tarsus ilçesinde izinsiz olarak yapılan arkeolojik kazıda 'ata tohumu' olarak isimlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık buğday tohumları bulan A.I. (41) isimli bir kişinin çıkardığı buğday tohumlarını satmak için İzmir'in Selçuk ilçesine geldiğini tespit etti.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş köpeği desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda A.I.'yı tohumları satmak isterken suçüstü yakaladı.

Tanesi bin liradan 16 bin adet tohum!

Yapılan aramalarda 324, 78 gram (yaklaşık 18 bin adet) buğday tohumu ele geçirilirken, şüphelinin Pamucak mevkiinde tohumların tanesini bin dolardan yurt dışına satmaya çalıştığı belirlendi.

Ele geçirilen tohumlar incelenmek üzere İl Müze Müdürlüğü aracılığıyla Ege Üniversitesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği'ne teslim edildi. Gözaltına alınarak hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatılan A.I.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.