Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kurban bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2021 yılında vekâletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında ise 925 olarak belirlendiğini duyurdu.
Kurban Bayramı 19 Temmuz Pazartesi günü arefe ile başlayacak ve 23 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.
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