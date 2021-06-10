BIST 1.452
DOLAR 8,56
EURO 10,43
ALTIN 517,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kurban bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kurban bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2021 yılında vekâletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında ise 925 olarak belirlendiğini duyurdu.

Kurban Bayramı 19 Temmuz Pazartesi günü arefe ile başlayacak ve 23 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.

İlgili Haberler
Kızılay kurban ücretlerini açıkladı! İşte vekaletle kesim ücretleri
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da 5 gün önce not bırakıp kaçan genç kız gönderdiği video ile ailesini şoke etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Güneş tutulması terazi burcuna etkileri neler 2021
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Rus turist Türkiye'ye gelecek mi? Kültür Bakanı Ersoy açıkladı
Marmara Denizi'nde müsilajlı denize gireceklere uzmanlardan uyarı
17,6 milyon takipçili TikTok fenomeni maymun George hayatını kaybetti
Polonya’da AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu
Tarihi öne çekilmişti! Kabine Toplantısı ertelendi
Hamilelerde mutasyonlu virüs korkusu ölü sayısı arttı
Güneş tutulması yengeç burcuna etkileri neler 2021
Güneş tutulması etkileri ikizler 2021 neler bekliyor?
Yorumlar