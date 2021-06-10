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Güneş tutulması yay burcuna etkileri neler 2021

Güneş tutulması yay burcuna etkileri neler 2021

Bugün gök yüzü olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşecek. Ateş çemberi güneş tutulması saat 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Yay burcu ve yükseleni Yay olan vatandaşları neler bekliyor?

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Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan güneş tutulması bugün 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan ateş çemberi güneş tutulmasının burçlara olan etkisi de birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Olayların etkisinin zamana yayıldığı güneş tutulmasının Yengeç burçlarına olan etkisi nedir, Yay ve yükseleni Yay olanları ateş çemberi güneş tutulmasında neler bekliyor?

Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 7-13 Haziran, 9-15 Eylül, 6-12 Mart ve 7-13 Aralık doğumlular ile doğum haritalarında 19 derece İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.

Yay ve yükselen Yay burcunun etkileri:

10 Haziran'daki Güneş Tutulması ilişkilerinizi etkiliyor sevgili Yay burçları... İkili ilişkiler ya da ortaklı işlerde birtakım kararlar vermek, bir dönemi sonlandırmak isteyebilirsiniz. Ancak Güneş Tutulması'nda kesin yargıya varmamalı, ani kararlar vermemelisiniz. Her detayı enine boyuna düşünmelisiniz. 

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