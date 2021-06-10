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AK Parti Yomra İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi istifa etti

AK Parti Yomra İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi istifa etti

TRABZON'un Yomra ilçesinde belediye meclisinden yaşananlardan sonra AK Parti yönetiminden bir kişi daha istifa etti.

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Trabzon'un Yomra ilçesinde AK Parti yönetiminde yaprak dökümü devam ediyor. Yomra İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeliz Şimşek Özer ve yönetimi de görevlerinden istifa etti.

Yomra Belediye Meclis toplantısında grup kararına uyulmaması nedeniyle meydana gelen krizde ilçe başkanı, 5 meclis üyesi ve gençlik kolları başkanı ile yönetiminin istifası gündem olmuştu.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre yaşanan kriz sonrasında İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeliz Şimşek Özer ile yönetimi istifa dilekçelerini parti yönetimine verdi.

Genel Merkez heyeti olayları değerlendirecek 

İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeliz Şimşek ve yönetimi istifa dilekçelerini İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen’e teslim ederken Sürmen’in istifa dilekçelerini kabul ettiği ancak işlem yapmayacağı belirtildi.

Ayrıca AK Parti genel merkezden gelen heyetin vereceği karar doğrultusunda hareket edileceği öğrenildi.

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