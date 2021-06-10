Marketler için yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu! Kalıcı olacak

Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Ancak AVM'lerin de haftanın bir günü kapalı olması formülünün corona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre daha ertelenebileceği üzerinde duruluyor. Öte yandan, yeni açılacak AVM'ler arasında ise en az 5 kilometre mesafe olacak.