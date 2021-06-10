Marketler için yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu! Kalıcı olacak
Hükümetin küçük esnafı koruma için hazırladığı zincir market taslağı netleşmeye başladı. İşte, yeni market düzenlemesinin detayları...
Düzenlemede öne çıkan başlıklardan biri zincir marketlerin çalışma saatleri. Bu kapsamda küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak.
Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Ancak AVM'lerin de haftanın bir günü kapalı olması formülünün corona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre daha ertelenebileceği üzerinde duruluyor. Öte yandan, yeni açılacak AVM'ler arasında ise en az 5 kilometre mesafe olacak.
Bulvarda 2 kilometre mesafe kuralı
Hazırlanan teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Hazırlanan düzenleme kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak.
Ayrıca bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.