BIST 1.457
DOLAR 8,49
EURO 10,36
ALTIN 514,62
HABER /  SPOR

Nihat Özdemir'in jestine Terim ve Lucescu'dan yanıt

Nihat Özdemir'in jestine Terim ve Lucescu'dan yanıt

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in özel jestine iki teknik adamdan karşılık geldi. Lucescu ve Fatih Terim, A Milli Takım'ın Roma'da İtalya ile oynayacağı maçta tribünde yer alacak.

Abone ol

Dev turnuvanın açılış maçında ev sahibi İtalya ile kozlarını paylaşacak A Milli Takımımız geri sayıma geçerken TFF Başkanı Nihat Özdemir de organizasyon için özel bir jestte bulunmuştu.

Bugüne kadar Ay-Yıldızlılar’da görev yapan tüm teknik adamlara Roma’da Milli Takımımız’ı yalnız bırakmaması adına davette bulunan Özdemir’in bu özel jesti beklenilen karşılığı bulmadı.

Özdemir tarafından özel olarak organize edilen bu davete sadece 2 kişiden yanıt geldi.

Lucescu ve Terim tribünde yer alacak
Milli Takımımız’da Şenol Güneş öncesinde görev yapan iki tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu ve Fatih Terim turnuvanın açılışındaki dev maçta Türkiye Futbol Federasyonu’nun özel davetlisi olarak yer alacak.

Fanatik'in haberine göre, iki deneyimli ismin Roma’da millerimizin kampına da özel bir ziyarette bulunarak başarı dileyeceği gelen haberler arasında.

ÖNCEKİ HABERLER
ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Son 3 yılda 400'den fazla ürünü millileştirdi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi
Deprem uzmanı Naci Görür uyardı Kanal İstanbul depremi tetikler
İstanbul'un arsa değeri 23,4 trilyon liraya ulaştı kapış kapış giden ilçeler belli oldu
Ata tohumunu tanesi bin dolardan yurt dışına satacaktı! İzmir'de suçüstü yakalandı
Güneş tutulması yay burcuna etkileri neler 2021
Marmara Bölgesi'nde mayıs ayında yağışlar yüzde 12 arttı! Kuraklık bitmedi uyarısı
AK Parti Yomra İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi istifa etti
Akrep burcu neler bekliyor güneş tutulması etkileri 2021
Yorumlar