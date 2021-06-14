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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 750.000 kişi bugün en mutlu anlarını yaşayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 750.000 kişi bugün en mutlu anlarını yaşayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreciyle ilgili son durumu Twitter hesabından paylaşarak, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerine yer verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede devam eden aşılamalarla ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." dedi.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini açıklamış ve sırası gelenleri randevu almaya çağırmıştı.

Bakan Koca: 456 bin doz aşı yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde paylaştığı "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" tweetini alıntılayarak, "Verdiğim sayı 'hatalı' çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik." ifadesini kullandı.

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