Bakan Fahrettin Koca: Normal hayata bir adım daha yaklaştık

12 Haziran Cumartesi 449 bin 684 aşının yapıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun" ifadelerini ekledi.

Öte yandan Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48.668'e çıktı. 24 saatlik verilere göre; 503'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435'e yükseldi. Vefat sayısı 75 olarak kayıtlara geçti.