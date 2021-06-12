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Saati 150 lira! Japonya'da ilginç hizmet: Kilolu insanlar kiralanıyor

Saati 150 lira! Japonya'da ilginç hizmet: Kilolu insanlar kiralanıyor

JAPONYA'dan bu da oldu dedirten haber geldi. Ülkede faaliyet gösteren bir firma, "Tahterevallide oynayacak arkadaş", "Fotoğrafta zayıf gözüktürecek bir partner" ya da "Ismarlanan dev pizzaya ortaklık edecek bir yardımcı" gibi vaatlerle kilolu insan 'kiralamaya' başladı.

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Arkadaştan, sahte aile üyelerine, orta yaşlı insandan yemeğe çıkacak partnere kadar birçok kiralama seçeneğinin yaygın olduğu Japonya'da büyük beden giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firma, sıra dışı bir hizmete imza attı.

Adı Japoncada kullanılan debu (kilolu) ve kariru (kiralık) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen "Debucari" adlı hizmeti hayata geçiren firma, "kilolu insan" kiralamaya başladı.

"Japonya'da 100 kilogramın üzerinde bir ağırlığa ulaşmak beceri ister" mottosuyla yola çıkan firmadan yapılan açıklamada, söz konusu hizmet ile kilolu olmanın olumsuz bir imaja sahip olduğu ön yargısının yıkılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ticari müşteriler için fotoğraf çekimleri ve reklam filmlerine büyük beden modeller sağlayan firma, bireysel müşterilere de hizmet sunuyor.

Saati 150 lira
Saatte 2 bin yen (yaklaşık 150 lira) karşılığında kilolu bir arkadaş edinmenin mümkün olduğu belirtilirken, servis için ön görülen kullanım amaçları ise hizmetin sıra dışılığını ortaya koyuyor.

"Tahterevallide oynayacak arkadaş", "Fotoğrafta zayıf gözüktürecek bir partner" ve "Ismarlanan dev pizzaya ortaklık edecek bir yardımcı" vadeden firma, 100 kilogram üzerindeki bireyleri aralarına katılmaya çağırıyor.

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