Eriksen'in sağlık durumu hakkında UEFA ve Danimarka Federasyonu'ndan açıklama!

EURO 2020 Danimarka - Finlandiya mücadelesinde fenalaşan Christian Eriksen'in sağlık durumuna ilişkin UEFA ve Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

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EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, kendini taç çizgisinin yanında bir anda yere bıraktı.

Fenalaşma sebebi

Eriksen'in fenalaşmasından sonra sağlık görevlileri müdahale için koşarak sahaya girdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapılan Eriksen'in kalbinde ritim bozukluğu yaşandığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, müdahale sonrası oksijen takviyesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Üzücü olaya en yakın şahit anlattı Eriksen'in sağlık durumunun bir anda değiştiğini belirten Danimarka Milli Takım Doktoru Morten Boesen, "Eriksen yere düştüğünde sahaya çağrıldık, yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti. Hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu." dedi.

UEFA ve Danimarka Federasyonu'ndan açıklama!

UEFA, bir süre sonra yaptığı açıklamayla yüreklere su serpti. Hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Danimarka Futbol Federasyonu da UEFA ile benzer açıklama yaptı ve Christian Eriksen'in bilincinin açık olduğunu paylaştı.

Uyandı!

Inter CEO'su Marotta, "Danimarka Milli Takım doktorlarıyla görüştüm. Eriksen'in uyanık olduğunu söylediler. Tetkikleri sürüyor ve şu anda kendini daha iyi hissettiğini öğrendik. Güzel haberler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.