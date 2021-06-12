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Galler ve İsviçre 1-1 berabere kaldı

Galler ve İsviçre 1-1 berabere kaldı

EURO 2020 A Grubu karşılaşmasında rakiplerimiz Galler ve İsviçre 1-1 berabere kaldı.

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EURO 2020'de A Milli Takımımızın yer aldığı A Grubu'nda Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İsviçre 49. dakikada Breel Embolo'nun attığı golle öne geçerken, Galler'in cevabı 74. dakikada Kieffer Moore'dan geldi.

VAR golü iptal etti
Öte yandan İsviçre'de Mario Gavranovic'in 85. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi [2 galibiyet, 4 beraberlik]. Öte yandan İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 14 maçın sadece birinde iki gol attı.

2. hafta maçları
Grubun 2. hafta maçlarında A Milli Takımımız Galler ile karşılaşacakken, İtalya ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

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