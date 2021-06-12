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Ankara'da suya yüzde 80'e varan zam geldi

Ankara'da suya yüzde 80'e varan zam geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın teklifi ile Ankara’da suya kademeli olarak yüzde 80 oranında zam yapıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suya yüzde 80 zam yaptı. AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin çekimser oy kullandığı meclis toplantısında suya zam teklifi kabul edilmiş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Büyükşehir yetkilileri kademeli artış diyorlar, bunun adı zamdır. Hani seçimlerden önce suya zam yapmayacağınızı söylüyordunuz. Su insan hakkı Allah'ın nimeti diyordunuz. Ne oldu?” dedi.

Burhan Su fiyatlarına zam yapılması ile ilgili yaptığı değerlendirmede “ Yüzde 80 zam teklifine Cumhur ittifakı olarak bizler çekimser oy kullandık. Eğer yine ret oyu verseydik, çalıştırmıyorlar, karşı çıkıyorlar diye algı belediyeciliği yapacaktınız. Mahkemeye gidip daha fazla zam yapacaktınız. Ankaralı yine mağdur olacaktı” diye konuştu.

Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın “suya zam yapmayacağım söz veriyorum” sözünü hatırlatarak, “yaptığı zammı Ankaralının takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

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