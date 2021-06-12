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Nagehan Alçı'dan 'Habertürk’ten kovuldu' iddiasına yanıt

Nagehan Alçı'dan 'Habertürk’ten kovuldu' iddiasına yanıt

Habertürk'ün hem yazarı hem de TV yorumcusu olan Nagehan Alçı, kovulduğuna dair iddialar hakkında açıklamada bulundu.

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Geçtiğimiz hafta Kübra Par'la Açık ve Net programı canlı yayınında Prof. Dr. Ümit Kocasakal ile Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşanmış, tartışmaya eşi Rasim Ozan Kütahyalı da katılmıştı.

Televizyonda başlayan ve sosyal medyada devam eden tartışma Nagehan'ın eşi Rasim Ozan'ı kullandığı ifadeler nedeniyle kınamasının ardından sona ermişti. 

Alçı, bu tartışma sonrasında 9 gündür ne Habertürk ekranlarında yer aldı ne de köşe yazılarına devam etti. 

Bu sessizliğin ardından son zamanlarda hareketli günler geçiren Habertürk tarafından da bir açıklama yapılmaması ‘kovuldu’ veya ‘ayrıldı’ iddialarını gündeme getirmişti.

Alçı, canlı yayına çıktı

Nagehan Alçı, gündemdeki spekülasyonlara sosyal medya hesabından yanıt vererek son noktayı koydu.

Dün Habertürk ana haber canlı yayınına çıkan Alçı, “Bugün baktım bir takım malum Türk medyasında uydur uydur yaz mantığında birtakım şeylerde oluyor. Ben buradayım Habertürk’teyim her zamanki gibi. Ama çok yoğun bir süreçte geçirdik. Çocuklar evde, evden okul bütün bu zorluklar. Bunlarında sesi olmaya çalıştım. Şimdi iki hafta kadar söz verdim çocuklara onlara konsantre olup temmuzdan itibaren yazılarda her şey de devam. Ama bizde insanız arada yoruluyoruz ailemize vakit ayırmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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