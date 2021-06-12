Afyonkarahisar'da aranan hükümlü foseptikte yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da 4 farklı suçtan hakkında 29,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T. (50), jandarmanın çiftliğe yaptığı baskında foseptikte yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 29,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T.'nin, Sülün beldesindeki bir çiftlikte olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir çiftliğe operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda Murat T. foseptikte saklandığı belirlendi. Dışarı çıkmamak için direnen Murat T., bir süre sonra ikna edildi.

Gözaltına alınan Murat T., işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.