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Hatay'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Hatay'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Antakya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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Antakya-İskenderun karayolu Uğur Mumcu Caddesi'nde, Durdu K. yönetimindeki 02 AAB 765 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aştı.

Refüjü aşaran otomobil, karşı yönden gelen Tülin Ç. yönetimindeki 31 SV 771 plakalı otomobille çarpıştı.

4 kişi can verdi 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan 2’si daha kurtarılamadı.

3 yaralının Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Yol yeniden ulaşıma açıldı 

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hız ibresi 120'de takılı kaldı 

Bu arada kazaya neden olan otomobilinin hız ibresinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Bölgedeki hız sınırının ise 70 olduğu belirtildi.

Ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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