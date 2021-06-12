Cemil Çiçek'in Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili sözlerine tepki yağdı

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları hakkında "Binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır" diyen Cemil Çiçek’e köşesinden tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili değerlendirmeleri tartışma konusu oldu.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Çiçek, "Binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır. Binde birken önünü alamazsanız, bu yüzde bir, sonra onda bir olur sonra bir bakarsınız ki bütün vücudu kaplamış. Türkiye bu konuda yeteri kadar geçmişte tecrübe sahibi oldu. Gerekli ders çıkartılarak gereğinin yapılması lazım." dedi.

"Biliyorsa, zamanında niye gereğini yapmamıştı?"

Eleştiri oklarının hedefindeki Çiçek'e Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu tepki gösterdi. "Bir gün Bülent Arınç, bir gün Cemil Çiçek!" başlıklı bugünkü yazısında yazar, şu soruyu sordu:

“Mafya babası bunları biliyorsa.. Bizim Adalet Bakanı koltuğuna oturttuğumuz Cemil Çicek, emrinde binlerce savcı var iken, bunları niye bilmiyordu. Biliyorsa, zamanında niye gereğini yapmamıştı.”

Peker'in iddia ettiği olay onun döneminde yaşandı

Çiçek'in Anavatan ile Dogru Yol Partisi'nin 1996 yılında koalisyon hükümetinde bakanlık görevini yürüttüğü döneme değinen Karahasanoğlu, yazısına şöyle devam etti:

"O tarih, tam da “binde biri doğru ise” diye Cemil abinin sarf ettiği cümlenin en vahim bölümlerinden birisine denk geliyor..

“Savcılar gereğini yapmalı” dediği Cemil abimizin işaret ettiği Sedat Peker’in açıklamaları üzerine.. Kardeş Peker’in savcılıkta verdiği ifadede bakın neler yazılı:

“Sedat Peker beni 1996 yılı mart ya da nisan ayında aradı. Ankara Sheraton Otel’e gelmemi istedi. .. Orada Korkut Eken ile kendisinin bulunduğu ortamda Kıbrıs’a Korkut Eken ile birlikte gitmem gerektiğini polis ve askerlerimizi şehit eden terörist kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin öldürülmesi gerektiğini söylediler.”

Sonrasını aktarmama gerek yok. Kutlu Adalı’nın öldürülmesine giden olaylar silsilesi.. Bu ülkede Cemil abimiz bakanlık koltuğunda otururken, bakın neler olmuş?

Bir gazetecinin öldürülmesi için, Türkiye’de devlette görevli birileri. Mafyadan birileri ile Ankara Sheraton otelinde buluşup, Kıbrıs’a gitmişler.. Cemil abimiz ve diğer bakanlar kurulu üyeleri de uyumuşlar..

Cemil abi gönüllü olduğuna göre savcılar araştırmalı

Şimdi Cemil abi, DW Türkçe’ye konuşup, diyor ki: “Savcılar araştırmalı.”

Bence de Cemil abi gönüllü olduğuna göre. Savcılar araştırmalı. Bakalım altından neler çıkacak, görelim.. Hani iddia edilen olayları, tek tek buraya sıralasak.. “Bunları savcılar soruştursun” desek..

Kim bilir belki de.. Cemil abinin görevi ihmalden alacağı ceza.. Yıllarca cezaevinde kalmasını gerektirebilir.."

Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı