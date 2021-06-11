Sedat Peker'in Paramount Otel iddiası! Cemal Enginyurt: Ben o otelde kalmadım

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, organize suç örgüt lideri Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen Paramount Otel’de kalmadığını söyledi. Enginyurt, “Royal Palace'da kaldım. Cihan Ekşioğlu benim kardeşim. ‘Abi misafir edeyim ailenle beraber’ dedi. 'Hay hay' dedim” ifadesini kullandı.

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DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, organize suç örgüt lideri Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen Paramount Otel’de kalmadığını söyledi. “Royal Palace'da kaldım. Cihan Ekşioğlu benim kardeşim. ‘Abi misafir edeyim ailenle beraber’ dedi. 'Hay hay' dedim” ifadesini kullandı.

"Benim kardeşim, Ordulu''

TV100’e konuk olan Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt, Cihan Ekşioğlu ile olan ilişkisini anlattı.

Ekşioğlu'nun Ordulu olduğunu ve Orduspor yöneticisi olduğunu söyleyen “Cihan Ekşioğlu benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım. Benim de kendisine “ŞUralara yardım et” dediğimde yardım etmiş hayırsever bir insan. Ben de Ordu Milletvekiliyim” dedi.

"Otelde kaldım para vermedim''

Programda İsmail Saymaz’ın ‘Sen o otelde kaldın mı?’ sorusuna ise Enginyurt şu cevabı verdi:

"Ben o otelde kalmadım. Ben Royal Palace (Paramount Otel’in eski adı) diye Cihan Ekşioğlu’nun otelinde kaldım. Cihan Ekşioğlu benim kardeşim "Abi misafir edeyim ailenle beraber" dedi. 'Hay hay' dedim"

Saymaz’ın “Para verdin mi?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Vermem ya! Ben Türkiye’nin neresine gidersem gideyim hep benim arkadaşlarım"

Enginyurt,"Peki fiyatlar söylendiği gibi pahalı mı?" sorusuna da "Bakmam ki. Para vermediğim yerin fiyat listesine niye bakayım… Ben zaten o otellerde parayla kalsam kalamam ki" şeklinde cevap verdi.