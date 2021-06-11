Yazar Sevilay Yılman firari Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkisini anlattı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman SBK Holding'in patronu firari Sezgin Baran Korkmaz ile olan dostluğu nedeniyle gelen eleştirilere bugünkü "Pandora" başlıklı yazısıyla yanıt verdi.

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü yazısında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında ismi geçen kara para aklamakla suçlanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile iki yıl önce arkadaşlarıyla yemek için gittiği bir mekanda AK Partili bir milletvekilinin sayesinde tanıştığını yazdı. Yılman hakkındaki tweet'e ve Korkmaz ile olan iletişimine ilişkin açıklama yaptı.

Baran ile aralarında sadece gazeteci/işadamı dostluğu olduğunu savunan Yılman "farklı bir bağlantı varmış gibi algı yaratmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

"Fukaraya deli gibi yardım eden hayırsever bir işadamıydı"

Baran'ın kendisinden övgüyle bahsettiği tweeti köşesine taşıyan Yılman, yazısına şöyle devam etti:

"Kendi adıma söylüyorum; Kurduğum ilişkileri elimden geldiğince belli bir seviyede tutmaya özen gösterdim.

Sezgin Baran Korkmaz da benim için öyle bir ilişkidir. Şunun altını önemle çizmek istiyorum; Ben Sezgin Baran Korkmaz’ı tanıdığımda vergisini tıkır tıkır ödeyen ve devletin en yüksek katlarında dahi saygın bir yeri olan ve fakire, fukaraya deli gibi yardım eden hayırsever bir işadamıydı.

Hakkındaki iddianameyi medyadan okudum.. Uyuşturucu suçlaması yok!

Terör suçlaması yok! İhale yolsuzluğu yok! Kamuyu dolandırmak yok! Vergi kaçakçılığı yok! FETÖ suçlaması yok!

Ajanlık, casusluk suçlaması yok! Ya ne var?

ABD'deki bir mahkemede ABD hazinesinden hileli yollarla ihracatta vergi iadesi alan ABD’li bir şirketin Türkiye’ye fon aktarmasına ve Türkiye’deki şirketlere yatırım yapmak suretiyle kara para aklanmasına aracılık ettiği iddiası var.

Bir başka deyişle dolandırıldığı iddia edilen hazine Türkiye hazinesi değil ABD hazinesi. Yani esas suçun işlendiği yer Türkiye değil ABD, paraların getirildiği ve yatırıma dönüştüğü ülke ise Türkiye! Elbette kimseye avukatlık yapacak halim yok.

Kimsenin herhangi bir yerde suç işlemesini de savunacak değilim. Ama ABD hazinesinin dolandırılma hikayesinde yer aldığı iddiasıyla soruşturulan bir vatandaşımızdan da durduk yerde nefret edecek veya vebalı gibi muamele çekecek halim de yok!"

Önce Amerikan mahkemesine bakarım sonra Türk mahkemesinin nihai kararını beklerim...'