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Bakan Fahrettin Koca'dan BioNTech aşıları için '6 saat' uyarısı: İsraf olur

Bakan Fahrettin Koca'dan BioNTech aşıları için '6 saat' uyarısı: İsraf olur

Biontech aşılarıyla ilgili bir paylaşım yapan Bakan Koca, 6 doz aşının açıldıktan 6 saat içinde kullanılması gerektiğini belirterek, "Randevunuzu aksatmayın" uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."

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