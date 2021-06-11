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İzmir'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü

İzmir'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü

İki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Arpak ile Salih Kılıç tabancayla vurularak öldürülürken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir Menemen ilçesine bağlı Mermerli Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya döndü. Taraflar birbirine tabanca ile ateş açarken, Mehmet Arpak ve Salih Kılıç vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı 
İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Arpak ambulans ile Menemen Devlet Hastanesi'ne, Salih Kılıç ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet şüphelileri aranıyor 
Hastanelerde tedaviye alınan Arpak ve Kılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arpak ve Kılıç'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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