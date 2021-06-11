Abdülkadir Selvi'ye göre Meral Akşener'in HDP planı bu

Abdülkadir Selvi yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'yi ittifakın dışında tutmaya çalıştığını söyledi.

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Meral Akşener'in HDP'nin cumhurbaşkanı adayını ayrı çıkarmasını istemesi ittifak cephesini karıştırdı. Mithat Sancar "yok sayılma" tepkisi verirken Akşener'in zihnindeki plansa bambaşka.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi Akşener'in HDP'yi neden istemediğini köşesine taşıdı. Yazısında şunlara yer verdi:

HDP’yi millet ittifakının dışında tutmak istiyor. Çünkü HDP’yi “PKK’nın uzantısı olarak gördüklerini” söylemişti. HDP’yi “PKK terör örgütünün yanına konumlandırdıklarını” ifade etmişti. Hem PKK’nın siyasi uzantısı olarak gör, hem ittifak yap. Akşener böyle bir çelişkiye düşmemek için HDP’yi ittifakın dışında tutmak istiyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun aynı kanaatte olduğunu düşünmüyorum. Eğer Akşener’in kırmızı çizgisi olmasa HDP’yi millet ittifakının resmi ortağı haline getirebilir.

Meral Akşener’in, “HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı” çıkışı HDP’yi rahatsız etti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Akşener’e “Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP’yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın” diye karşılık verdi.

Akşener'in HDP Planı

Akşener, HDP’yi millet ittifakının dışında tutmak istiyor. Çünkü HDP’yi “PKK’nın uzantısı olarak gördüklerini” söylemişti. HDP’yi “PKK terör örgütünün yanına konumlandırdıklarını” ifade etmişti. Hem PKK’nın siyasi uzantısı olarak gör, hem ittifak yap. Akşener böyle bir çelişkiye düşmemek için HDP’yi ittifakın dışında tutmak istiyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun aynı kanaatte olduğunu düşünmüyorum. Eğer Akşener’in kırmızı çizgisi olmasa HDP’yi millet ittifakının resmi ortağı haline getirebilir.

Meral Akşener‘in sadece siyasi geçmişi ve beyanları ile tutarlılık adına HDP’yi ittifak dışında tutmak istediğini zannetmiyorum.

HDP'yi neden istemiyor? 1- Akşener, HDP ile resmi olarak ittifak yaptığı takdirde İYİ Parti’nin milliyetçi tabanının ve CHP’nin ulusalcılarının oy vermeyeceğini düşünüyor. 2- HDP’den dolayı hem millet ittifakının hem de HDP’nin fire vereceğini hesap ediyor. 3- Siyasi hayatında sırtında PKK ile ittifak yaptı damgasını taşımak istemiyor.

Dindar Kürtler Erdoğan'a gitmesin

HDP’nin ayrı bir aday çıkarması önerisinde sadece siyasi kaygıları değil, oy hesabının da etkili olduğu anlaşılıyor. Meral Akşener, HDP aday çıkarmadığı takdirde dindar Kürtlerin oylarının Erdoğan’a gideceğini düşünüyor. HDP’yi Kürt oylarının Erdoğan’a gitmemesi için bir havuz olarak görüyor.

Akşener, katıldığı bir televizyon programında Bağcılar’dan örnek vermişti. “Bağcılar’da HDP yüzde 14 civarında oy alır, yerel seçimlerde 3.5’a düşer. Nereye gider, AK Parti’ye gider” demişti.