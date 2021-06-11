Obradovic'ten geri dönüş sinyali

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Avrupa basketbolunun efsane başantrenörü Zeljko Obradovic, parkeye geri dönüş sinyali verdi.

Abone ol

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Avrupa basketbolunun efsane başantrenörü Zeljko Obradovic, parkelere geri dönüyor. Sırp coach, ülke basınına konuştu ve gündeme dair özel açıklamalar yaptı.

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de görev yaptığı 7 sezonda Sarı Lacivertlileri Avrupa'nın önemli takımları arasına soktu.

"Dinlendim, şarjım doldu"

20 gün içerisinde kariyeri ile ilgili önemli gelişmeler olacağını ifade eden Obradovic, "Dinlendim, şarjım doldu ve bazı özel durumlarım halloldu. Dönmeyi düşünüyorum." dedi ve ekledi:

''Anlaşmalarımı yürüten bir temsilcim var. Benimle ilgilenen kulüpler hakkında bana bilgi veriyor. Ben de değer verdiğim kişilerle oturup ne yapacağımı konuşuyorum. 20 gün içinde ne olacağını göreceksiniz.''

Partizan'a dönme ihtimali ile ilgili de konuşan 61 yaşındaki efsane, "Partizan’ın benim aşık olduğum kulüp olduğu noktasında bir şüphe yok. Oyunculuğumda da koçluğumda da orada yıllarım geçti. Partizan ve Borac benim kalbimde yer alan iki kulüp. Nerede çalışacağıma dair ay sonuna kadar karar verip çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Sırp basketbol adamının ismi CSKA Moskova ve Real Madrid ile anılıyor. Fenerbahçe taraftarı Obra'nın açıklamalarının ardından heyecanlanırken, tecrübeli basketbol adamının ismi şu an için Fenerbahçe ile geçmiyor.