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Taliban Türkiye'nin talebini reddetti

Taliban Türkiye'nin talebini reddetti

Reuters, Taliban Ankara'nın Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama önerisini reddettiğini yazdı.

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Bir Taliban Sözcüsü, ABD'yle geçen yıl varılan asker çekme anlaşması çerçevesinde, Türkiye'nin de askerlerini çekmesi gerektiğini söyledi ve böylece Ankara'nın ABD'nin öncülüğündeki NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama önerisini reddetti.
Reuters'ın haberine göre, telefon mesajı aracılığıyla Türkiye'nin önerisi sorulan Taliban'ın Doha'daki sözcüsü Suheyl Shaheen, Türk askerlerinin çekilmesi gerektiğini belirtti.

Shaheen Reuters'a verdiği yanıtta "Türkiye son 20 yılda NATO güçlerinin bir parçasıydı, bu nedenle ABD'yle 29 Şubat 2020'de imzaladığımız anlaşma uyarınca çekilmeliler" dedi.

Sözcü ayrıca "Diğer taraftan Türkiye büyük bir İslam ülkesi. Afganistan'ın tarihi bağları var. Gelecekte yeni bir İslami hükümet kurulduğunda onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde olmayı umuyoruz" diye konuştu.

Reuters, Taliban'ın Türkiye'nin önerisini reddetmesinin, topyekun bir savaşın Kabil'i tehdit etmesi durumunda Kabil'de misyonları bulunan ülkelerin ve örgütlerin personellerini nasıl güvenli bir şekilde tahliye edebilecekleri konusunda ciddi soru işaretleri yarattığı yorumunu da yaptı.

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