Candaş Tolga Işık kabine üyeleriyle görüştü! İşte yasakların biteceği tarih

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kabine üyeleriyle koronavirüs tedbirleri üzerine yaptığı görüşmeyi aktardı. Temmuz'da da yasakların devam edeceğini bildiren Işık, "Kararın son hali Bakanlar Kurulu’ndaki değerlendirmede netleşecek "dedi.

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Normalleşme 1 Haziran'da başladı fakat maske ve pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Herkesin aklında ise tek bir soru var 'Yasaklar ne zaman bitecek ve normale döneceğiz?'

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kabine üyeleriyle koronavirüs tedbirleri üzerine yaptığı görüşmeyi aktardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasakların Temmuz'da da devam edeceğini belirten Işık, "Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim haziran sonu yasakları önce gece 12’ye uzatmak ve pazarı açmak ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak" ifadelerini kullandı.

Işık, görüşme ayrıntılarını şöyle aktardı:

"Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim haziran sonu yasakları önce gece 12’ye uzatmak ve pazarı açmak ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak. Kararın son hali Bakanlar Kurulu’daki değerlendirmede netleşecek ama görünen o ki temmuzda da yasaklar -bir şekilde- devam..."

"Aşılamada belli bir noktaya geldikten sonra Sağlık Bakanlığı ve Kültür-Turizm Bakanlığı özellikle sonbaharda kapalı mekanlara girmek isteyenlere bir takım kriterler (aşı ya da hastalık geçirmiş olmak gibi...) belirlemek üzere çalışıyor. Detaylara ulaşıp teyid edince yazacağım."