Ankaragücü'nün yeni başkanı Faruk Koca oldu.

Eryaman Stadı'nda yapılan olağan genel kurulda Faruk Koca, 1058 oyun 802'sini alarak MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı oldu.

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Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayları Faruk Koca ile Metin Akyüz yarıştı. Divan başkanı seçildikten sonra yönetim kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Başkan adaylarının konuşmasından sonra delegeler oy kullanmak için sandık başına gitti. Kullanılan 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı olmaya hak kazandı. Diğer aday Metin Akyüz ise 256 oyda kaldı.

Delegelerin oylarıyla sarı-lacivertli kulübün başkanlık koltuğuna oturan Faruk Koca, seçimden sonra açıklamalarda bulundu. Oy kullanılmasından önce vaatlerini açıklayan ve kulübe verdiği dairelerin hepsini bağışladığını ilan eden Koca, 19 Mayıs Stadı'nın bulunduğu arazide de yeni stat inşaatının temelini atmak istediklerini aktardı. Çok yorucu bir gün geçirdiklerini dile getiren Koca, "Sonuç ve fotoğraf Ankaragücü'ne yakışır şekilde olduğu için yorgunluğumuz bitti. Başkan adayı Metin ağabeyimize, centilmence yarıştan dolayı teşekkür ediyorum. Buralar geçici görevlerdir, hayırla yad edilmek her şeyden önemlidir. Son zamanların Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.