ABD'de enflasyon 13 yılın ardından ilk defa yüzde 5'e çıktı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5 artarak beklentileri geride bıraktı.

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ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı.

Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. TÜFE nisanda aylık bazda yüzde 0,8 artmıştı.

Yıllık enflasyon da beklentileri aştı

Ülkede TÜFE mayısta yıllık bazda da yüzde 5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun yüzde 4,7 olması bekleniyordu. TÜFE nisanda yıllık bazda yüzde 4,2 artmıştı.

Mayısta en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 7,3 ile ikinci el araçlarda kaydedildi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,4 artarken enerji endeksinde değişiklik yaşanmadı.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,8 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 3,5 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE nisanda yıllık yüzde 3 artmıştı.