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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yerli savunma sanayii için dev bir adım daha atılıyor

Yerli savunma sanayii için dev bir adım daha atılıyor

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği milli teknoloji hamlesi için adım atmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde dünyada büyük yankı uyandıran İHA ve SİHA'ları yurt dışına pazarlamaya başlayan Türkiye, bu alanda önemli bir projeyi daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

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Son yıllarda savunma sanayinde arka arkaya çok önemli adımlar atan ve İHA ile SİHA'lar başta olmak üzere birçok ürünü yurtdışına da pazarlamaya başlayan Türkiye, bu alanda önemli bir projeyi daha devreye sokuyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, MKE ismi ile anonim bir şirkete dönüştürülecek. Hazine destekli ilk özel şirket konumuna gelecek MKE, silahtan yenilikçi teknoloji geliştirilmesine kadar bir çok alanda hızla sonuca ulaşacak projeler üretecek.

Gerekli yasa teklifinin hazırlıkları da yapıldı. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelip yasalaştırılması bekleniyor.

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