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Ankaragücü başkan adayı Faruk Koca 25 milyonluk dairelerini kulübe bağışladı

Ankaragücü başkan adayı Faruk Koca 25 milyonluk dairelerini kulübe bağışladı

Süper ligden düşen MKE Ankaragücü, yeni başkanıyla eski yerine dönmek istiyor. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan başkan adaylarından Faruk Koca, 25 milyon TL değerindeki tüm daireleri rezidansları, kulübe bağışladığını açıkladı.

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MKE Ankaragücü Kulübü'nde olağan genel kurulu başladı. Kurula başkan adayı Faruk Koca'nın bağışı damga vurdu.

1 yıl içinde borçları sıfırlayıp borçsuz Süper Lige çıkmak istediklerini belirten Koca, verdiği bütün daireleri kulübe bağışladığını açıkladı. Söz konusu dairelerin 25 milyon lira olduğu belirtiliyor.

"Tüm daireleri, rezidansları kulübe bağışlıyorum"

Koca, "Kulübe borç olarak verdiğim tüm daireleri, rezidansları kulübe bağışlıyorum. Bir sene içerisinde bu kulübün borçlarını tamamen bitireceğim, bir lira borcu olmayacak. Saray Tesisleri’ni tekrar Ankaragücü’nün hizmetine sunacağız." dedi.

Koca: "Unutmayalım ki insan önce hayal eder sonra gereğini yapar"

Başkan adaylarından olan Faruk Koca, "Hep beraber büyük bir hızla geleceğe bakacağız, kulübümüzde emeği geçen herkese , basın mensuplarına teşekkür ediyorum , sağ olun var olun. Herkesi birlikte görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bazı anlattıklarım hayal ürünü gibi görünebilir. Unutmayalım ki insan önce hayal eder sonra gereğini yapar. Ben kulübün durumunu gayet iyi biliyorum. Tabi ki hayallerimiz var. Hayallerimizi gerçekleştirmek için de mücadele ruhu gerekir. Başardık veya başaramadık , bunu delegelerimiz takdir edecektir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Akyüz: Şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim olacağız

Başkan adaylarından Metin Akyüz de söz alarak üyelere hitaben bir konuma yaparak "Her şeyi Ankaragücü için yapacağız" dedi. Akyüz, "Çözülmeyen bütün problemleri çözmeye talibiz. Bunda da çok ciddiyim , çözüm hamlelerinin nasıl yapılacağını çok şükür biliyoruz. Şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim olacağız. Bizi birbirimize düşürmek için uğraşanlara karşı da savaşacağız, her şeyi Ankaragücü için yapacağız "ifadelerini kullandı.

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