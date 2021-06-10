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Avrupa Merkez Bankası faiz ve varlık alım miktarını sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası faiz ve varlık alım miktarını sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizini sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

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Küresel piyasalar, bugün gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını bekliyordu.

ECB’den yapılan açıklamada, yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı açıklandı.

Politikalar enflasyon görünümünün yüzde 2 olmasına yönelik

Açıklamada, ECB'nin, enflasyon görünümü yüzde 2'ye yaklaşıncaya kadar faiz oranlarını mevcut veya daha düşük seviyelerde tutmayı planladığı belirtildi.

1 trilyon 850 milyar euroluk destek koronavirüs bitene kadar devam edecek

Toplam 1 trilyon 850 milyar euroluk PEPP'te net varlık alımlarının Mart 2022'ye ya da koronavirüs krizi bitene kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, gelecek çeyrekte PEPP kapsamındaki net alımların yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek hızda yapılmasının beklendiği kaydedildi.

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